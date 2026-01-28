İlginizi Çekebilir

Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, babasının yaralandığı otomatik tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde Muhammed Yeşil'in (16) yaşamını yitirdiği, babası Bekir Yeşil'in (43) yaralandığı silahlı saldırının zanlısının A.E. (21) olduğunu belirledi.

Polis, cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla A.E'nin babası M.N.E, annesi H.E, amcası E.E, kuzenleri M.E. ve F.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.E, H.E, E.E. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari A.E'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

- "Oğlum kucağımda vefat etti"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Bekir Yeşil, gazetecilere açıklama yaptı.

Diğer oğlu Sinan Yeşil'in (20) eşiyle kaçarak evlendiğini, bu nedenle gelininin ailesiyle aralarında husumet oluştuğunu iddia eden Yeşil, "Olay günü sabah evimden çıkarken A.E. birden karşıma çıktı. Otomatik tabancayla önce bana sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti." dedi.

Yeşil, firari A.E'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.



