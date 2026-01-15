İlginizi Çekebilir

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Adana

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.

Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.





