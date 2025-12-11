Adana'da 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da 179 suç kaydı bulunan ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Güven Tim ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde sokakta durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Evren Uluadam'ın (43) "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi olaylardan 179 suç kaydının olduğunu ve bu suçların bazılarından hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 151 bin lira para cezasının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.