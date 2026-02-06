İlginizi Çekebilir

Pazarcık'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı
Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Adana

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

ADANA - Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi.

Depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Programa, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dünkü duruşmada tahliye edilen Zeydan Karalar da katıldı.



Yurt Dünya 6.02.2026 06:54:24 0
Anahtar Kelimeler: adana'da 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Fırtına Kapıda: Neden Susturulamaz Bir Kalemle Yazıyoruz?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Pazarcık'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

2

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

3

Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

4

Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

5

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

6

Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı

7

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:

8

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı

9

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

10

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi