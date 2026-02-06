İlginizi Çekebilir

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

ADANA - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından afette yaşamını yitirenler için dua edildi.

Depremde kızı, damadı ve torunlarını kaybeden Zeliha Akpınar, yaşadığı acının tarifinin olmadığını belirtti.

Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden Mustafa Kütük de bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de katıldı.



