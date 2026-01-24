Adana'da ahşap parke ve panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap parke ve panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de yer alan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AOSB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.