Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi

ADANA - Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayhan Bozateş (37) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu'nun tedavileri devam ediyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

