Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.