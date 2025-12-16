Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta Ova Mahallesi'nde Murat İnanmaz'ı (19) sokakta çıkan kavgada bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, cinayet zanlısı Abdulkadir B'nin (19) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede gizlendiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler adrese baskın yaptı. Baskın sırasında Abdulkadir B, balkondan sarkarak alt kattaki daireye geçti.

Daha sonra cinayet zanlısı, ekiplerin ikna çabası sonucunda teslim oldu.

Emniyete götürülen Abdulkadir B, ifadesinde, maktul Murat İnanmaz'ın sevgilisi Yasemin S'nin (19) eski erkek arkadaşı olduğunu, zaman zaman kız arkadaşını telefonla arayarak rahatsız ettiğini, olay günü de bu konuda tartıştıklarını ve aralarında kavga çıktığını öne sürdü.

Murat İnanmaz'a cep telefonuyla olay yerinin konumunu atarak buluşmaya çağırdığı saptanan Yasemin S. ile cinayet zanlısının kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen S.Ç. (18) de gözaltına alındı.

Yasemin S, ifadesinde, İnanmaz'ı rahatsızlık vermemesi konusunda uyarmak için olay yerine çağırdığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, cinayet zanlısı Abdulkadir B'nin saklandığı 5'inci kattaki daireye ekiplerin baskın yapması üzerine balkondan sarkıp alt kattaki dairenin balkonuna inerek kaçmaya çalışması polis kamerasınca kaydedildi.

- Olay

Ova Mahallesi'nde Murat İnanmaz, sokakta aralarında kavga çıkan kişi tarafından bıçaklanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatmıştı.