İlginizi Çekebilir

Fuzul GYO'dan sürdürülebilirlik vurgusu
Depremin izlerini futbolla silen kızlar Gelişim Ligi'ne hazırlanıyor
Osmaniyeli dağcılardan Berit Dağı’nda hayat kurtaran müdahale
Osmaniye’de ev yangını korkuttu
Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı
Daikin'den hastanelere özel iklimlendirme çözümleri
Corendon Airlines'a sürdürülebilirlik ödülü
Gazipaşa'da otomobilin beton yapıya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 9 tutuklama

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta Veli Arslandağ'ın (21) evinin önünde tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltında bulunan cinayet zanlısı Fatih B'nin (29) kız arkadaşı Büşra K. (23), arkadaşları Ömer Faruk K. (26) ve Barış Y. (21) ile otomobille olay yerine gittiği, Arslandağ'ı tabancayla yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla araca taşıyıp özel hastaneye kaldırdıkları öğrenildi.

Fatih B'nin daha sonra arkadaşı Engin D. (40) tarafından başka araçla hastanenin yakınından alındığı ve polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesinde aracın önü kesilerek yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, Veli Arslandağ'ın arkadaşlarıyla 4 ay önce Fatih B'yi darbettiği ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gece saatlerinde Fatih B. tarafından tabancayla vurulan Veli Arslandağ, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, cinayet zanlısı Fatih B. ile arkadaşları Büşra K, Ömer Faruk K, Barış Y. ve Engin D'yi gözaltına almıştı.



Yurt Dünya 30.12.2025 12:02:56 0
Anahtar Kelimeler: adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniye Büyükşehir Oluyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Fuzul GYO'dan sürdürülebilirlik vurgusu

2

Depremin izlerini futbolla silen kızlar Gelişim Ligi'ne hazırlanıyor

3

Osmaniyeli dağcılardan Berit Dağı’nda hayat kurtaran müdahale

4

Osmaniye’de ev yangını korkuttu

5

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

6

Daikin'den hastanelere özel iklimlendirme çözümleri

7

Corendon Airlines'a sürdürülebilirlik ödülü

8

Gazipaşa'da otomobilin beton yapıya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

9

Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

10

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 9 tutuklama