Adana

Adana'da çiftlikte ruhsatsız silah ele geçirildi

​ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ufacıkören Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Çiftlikte yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 150 mermi ve bir miktar sentetik ecza ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler A.T, M.T. ve C.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



