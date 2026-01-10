Adana'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, S.D. (21) idaresindeki 34 NJK 219 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu 5 otomobilde hasar oluştu.

