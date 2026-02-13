Adana'da doğan her bebek için fidan dikilecek

ADANA - Adana'da Türk Kızılay, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında kentte doğan her bebek için fidan dikilmesini öngören protokol imzalandı.



Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın katılımıyla Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde imza töreni düzenlendi.

Saygılı, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın 158 yıldır yerel, ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Saygılı, Adana'da doğan her bebeğe bir fidan dikilmesi uygulamasıyla hem aile bilincini güçlendirmeyi hem de çevre farkındalığını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Orman Bölge Müdürü Etli de protokolün anlamlı bir adım olduğunu belirterek, doğan her bebek adına dikilecek fidanların gelecekte ormanlara dönüşmesini temenni etti.

Etli, projeye katkı sunmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Nacar ise iyilik temelli bir işbirliğinin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

