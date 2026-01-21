İlginizi Çekebilir

Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi
Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi
Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmayı sürdürüyor
Jandarmanın durdurduğu TIR’ın dorsesinden 1 milyon 600 bin makaron çıktı
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı
Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor

Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

Adana

Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

ADANA - Adana'da narenciye çiftçileri, zirai dona karşı tarlalarına kurdukları don önleyici pervaneleri çalıştırarak nöbet tutmaya başladı.

Kentteki narenciye üreticileri, hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin ardından zirai don riskine karşın önlemler alıyor.

30 ila 60 dekarlık alanda etkili olan her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmanın yanı sıra elle de çalıştırılabiliyor.

Sistemin aktif hale gelmesiyle oluşan rüzgar, ürünlerin üzerine çiğ düşmesini ve buz tutmasını engelliyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde narenciye çiftçiliği yapan Hüseyin Gençdal, ağaçları ve ürünleri dona karşı korumak için gece başladığı nöbetini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Zirai dondan en az zararla kurtulmak için daha önce farklı yöntemler kullandıklarını belirten Gençdal, "Ürünleri korumak için lastik ve pamuk balyası yakılıyordu. Buradan çıkan dumanın havayı ısıtması sağlanırdı. Ancak bunları şu an kullanmıyoruz." dedi.

Gençdal, don önleyici pervanelerle ürünleri koruduklarını dile getirerek, "Pervaneler rüzgar yapıyor. Rüzgar yaptığı sürece de çiğ düşmüyor. Çiğ düşmeyince de ağaçlarda buzlanma olmuyor. Pervaneler soğuk havayı dağıtıyor. Böylece ürünleri korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 21.01.2026 08:16:42 0
Anahtar Kelimeler: adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

2

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Antalya'da tarihi eser niteliğinde 3 kitap ve 18 obje ele geçirildi

4

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi

6

Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi

7

Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmayı sürdürüyor

8

Jandarmanın durdurduğu TIR’ın dorsesinden 1 milyon 600 bin makaron çıktı

9

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı

10

Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor