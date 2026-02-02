İlginizi Çekebilir

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi
Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kimyonoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Kalite güvencesi sistemleri eğitimin sürekli gelişimine önemli katkı sunuyor
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 111 şüpheliyi yakaladı
Alanya'da ilk ders “bayrak sevgisi” temasıyla başladı
Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı
Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi

Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Adana

Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

ADANA - Adana'da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğünce Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bazı mahallelerin muhtarları bir araya geldi.

Programda konuşan DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, muhtarların, sosyal yaşamın yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Dünya Sulak Alanlar Günü'nün önemini vurgulayan Atmaca, "Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin çok önemli rezerv alanlarındandır. Tropikal ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu alanlardır. Toplumu ve genç kuşakları bununla alakalı bilgilendirmek, farkında olmalarını sağlamak, suyun ve sulak alanların önemini bir kez daha çizmek için bugünler önemli vesilelerdir." dedi.

Konuşmanın ardından Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Çevik, katılımcılara "Geleceğimizin Sigortası Sulak Alanlar" başlıklı sunum yaptı.

Çevik, sunumunda, sulak alan ekosistemlerinin doğal hayatın devamlılığındaki önemi ve sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri anlattı.



Yurt Dünya 2.02.2026 17:06:30 0
Anahtar Kelimeler: adana'da dünya sulak alanlar günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

2

Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

3

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kimyonoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

5

Kalite güvencesi sistemleri eğitimin sürekli gelişimine önemli katkı sunuyor

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 111 şüpheliyi yakaladı

7

Alanya'da ilk ders “bayrak sevgisi” temasıyla başladı

8

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

9

Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı

10

Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi