İlginizi Çekebilir

Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli
Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor
Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı
Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi
Adana Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine etkili iletişim ve liderlik eğitimi verildi
Red Bull sporcusu Costa, hareket halindeki trene iniş yapıp yeniden havalandı
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Zorluteks "ORBIT" projesiyle AB destekli "Horizon Europe Programı"na 3. kez kabul edildi
Mersin'de orman sınırlarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

Adana

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

ADANA - Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Delen'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, endoskopi işlemi sonrasında fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 16 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Delen'in merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua eden ziyaretçiler, Delen'in mezarına çiçek bıraktı.

Anma programına katılan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, gazetecilere, Delen'i kaybetmenin acısını yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Delen'in fedakar biri olduğunu dile getiren Beriş, "Meral Hanım çok çalışan, temiz, gayretli ve dürüst bir çalışma arkadaşımızdı. Ani vefatı hepimizi üzdü. Bu vesileyle ailesine ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Delen'in eşi Oğuzhan Delen de zor günler geçirdiğini belirterek, "Meral hastaneye gülerek, oynayarak gitti. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde gittik, iki gün sonra da maalesef cenazesini aldık." dedi.

Ailenin avukatı Yunus Emre Güney de olaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini anlattı.



Yurt Dünya 16.02.2026 16:48:39 0
Anahtar Kelimeler: adana'da eski çü rektörlüğü özel kalem müdürü meral kara delen mezarı başında anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli

2

Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor

3

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

4

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı

5

Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine etkili iletişim ve liderlik eğitimi verildi

7

Red Bull sporcusu Costa, hareket halindeki trene iniş yapıp yeniden havalandı

8

Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman

9

Zorluteks "ORBIT" projesiyle AB destekli "Horizon Europe Programı"na 3. kez kabul edildi

10

Mersin'de orman sınırlarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı