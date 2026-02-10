İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da eski iş yerindeki 4 arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki 4 arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine 7 Şubat'ta giderek Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u tabancayla yaralayan Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Ü.A, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesindeki eski iş yerine giderek burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilerle tartışmıştı. Daha sonra Ü.A'nın tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun yaralanmıştı.

Yaralılar ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tekstil atölyesinin damına çıkan Ü.A. ise özel harekat ekiplerince yakalanmıştı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 2 tabanca ele geçirmişti.



