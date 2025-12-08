Adana'da evinde 2 silah, el bombası ve patlayıcı ele geçirilen zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'da evinde 2 ruhsatsız silah, el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özkan F'nin (42) Yüreğir ilçesi Kaşlıca Mahallesi'ndeki evinde silah olduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen ikametin mutfağında, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

Polis ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları kazıda da toprak altına gizlenmiş 2 kavanozda birer el bombası ve el yapımı patlayıcı buldu.

Gözaltına alınan Özkan F, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkamette yapılan aramada silah ve patlayıcıların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.



