İlginizi Çekebilir

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak
Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı

Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana

Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde evinde çıkan yangında 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaşamını yitirdi.

Gökçe Mahallesi'ndeki Zeynep Keklik'e ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keklik'in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Yurt Dünya 13.12.2025 15:55:36 0
Anahtar Kelimeler: adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

2

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

3

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

4

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

5

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

8

Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

9

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

10

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı