Adana'da evlilik kredisi alan gençlere evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Adana'da evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftler için evlilik öncesi ve bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi.

Yeşilay Adana Şubesi Konferans Salonu'ndaki eğitime 26 çift katıldı.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından, ailenin önemi, evlilikte sağlıklı iletişim ve eşler arası uyum gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay görevlileri de bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirdi.

- "Adana'da 4 bin 600'ün üzerinde çiftimiz evlilik kredisi için başvurdu"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AA muhabirine, toplumun yapı taşının aile olduğunu söyledi.

Projenin evliliğe teşvik anlamında kıymetli olduğunu vurgulayan Gökboğa, "Proje kapsamında yeni evlenecek çiftlerimize birtakım eğitimler vermekte, yine 18-30 yaş aralığındaki çiftlerimize de 48 aya kadar kredi imkanı tanımaktayız. Adana'da bugün itibarıyla 4 bin 600'ün üzerinde çiftimiz evlilik kredisi için başvuruda bulundu." diye konuştu.

Gökboğa, aile kurumunun en iyi şekilde yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Yeşilay ile yürüttükleri ortak çalışma kapsamında bağımlılığa yönelik farkındalık çalışması başlattıklarını anlatan Gökboğa, "Ailelerimiz evlilik kredisi başvuruları içerisinde hem evlilik öncesi eğitimlerini almakta hem de bağımlılığa karşı farkındalık çalışmalarını artırmaktayız. Başvuru yapan çiftlerin tamamının eğitim faaliyetleri devam etmektedir." dedi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Farkındalık çalışmalarıyla çok sayıda insana eğitim verdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çiftlerimiz, Yeşilayda hem bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim alma imkanı buluyor hem de gönüllü olma fırsatı ediniyor. Personelimiz, katılımcılara bilgiler vererek hem Yeşilay farkındalığını artırıyor hem de bağımlılıkla mücadelede yapabilecekleri çalışmaları gözlemleme fırsatı sunuyor."



