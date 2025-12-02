İlginizi Çekebilir

Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı
Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi
Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı
Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi
Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak
KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı
Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği

Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi

Adana

Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi

ADANA - Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği gerçekleştirildi.

Gönüllü Anneler Topluluğunca, çeşitli kamu kurumlarının desteğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri kent protokolüyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, programda, etkinliğin, engellilerin hayata tutunuşunu simgeleyen güçlü bir ifade olduğunu söyledi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversitenin kapısının herkese açık olduğunu belirterek anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından özel gereksinimli çocuklar, kent protokolü ve polislerle dans etti, çeşitli gösteriler sundu.

Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, eski milli futbolcu Tanju Çolak ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.



Eğitim 2.12.2025 22:49:50 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "farkımı fark et benimle dans et" etkinliği düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çelik, Osmaniye’nin Tanıtımına Büyük Destek Verdi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı

2

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

3

Adana'da "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliği düzenlendi

4

Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

5

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

6

Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi

7

Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak

8

KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı

9

Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

10

Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği