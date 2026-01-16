İlginizi Çekebilir

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı
Adana'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılımlar sürüyor
Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırının zanlısı yakalandı
Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu
Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı
Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana

Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana'da çeşitli meslek gruplarının gece çalışanları, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentte gece çalışarak geçimini sağlayan farklı mesleklerdeki vatandaşlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde gece açtığı tablada sabahın ilk ışıklarına kadar börek satan Levent Ezer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafını tercih eden Ezer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı çalışmalarını seçti.

Gazipaşa Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan 20 yaşındaki Mehmet Yıldırım ise "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak'taki taksi durağında gece mesaisi yapan İlker Keser'in tercihi ise "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karesi oldu.



Yurt Dünya 16.01.2026 07:06:17 0
Anahtar Kelimeler: adana'da gece mesaisi yapanlar aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

2

Adana'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılımlar sürüyor

3

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırının zanlısı yakalandı

4

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu

7

Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı

8

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

9

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

10

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti