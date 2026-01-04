Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

ADANA - Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 zanlının bir iş yerinin camına kaldırım taşı atarak zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan Burcu Uğur, 1 Ocak'ta iş yerine gittiğinde camların zarar gördüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Uğur, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen 2 zanlının gece saatlerinde iş yerinin camlarına kaldırım taşı atıp kaçtığını gördü.

Polis merkezine giden Uğur'un şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burcu Uğur, gazetecilere, iş yeri sahibiyle tavanın su alması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Saldırının bu nedenle gerçekleştirildiğini savunan Uğur, şöyle konuştu:

"Tesadüfen sabah iş yerimize geldiğimizde camın kırıldığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde şüphelilerin iş yeri sahibinin evinden çıktığını gördük. Araçla dükkanın önüne gelip kendi aralarında konuşuyorlar. Sonrasında gidip tekrar geri geliyorlar. Taşları cama fırlatıp kaçıyorlar ve yine eve giriyorlar. Bugün taş atan, yarın silah da sıkabilir. Emniyete bildirdik. Yasal tüm haklarımızı kullanacağız."