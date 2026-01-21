İlginizi Çekebilir

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti
Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda
Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtfaiyeciler lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kareleri tek tek inceleyen ekipler "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını oyladı.

İtfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy verirken, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" isimli eserini tercih etti.

İtfaiye Amiri Serdar Arık, inceledikleri fotoğraflardan etkilendiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 21.01.2026 04:12:50 0
Anahtar Kelimeler: adana'da itfaiye ekipleri aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

3

SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

4

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

6

Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

7

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

8

Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi

9

Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

10

Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı