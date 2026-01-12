Adana'da kaçak 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 300 bini tütün doldurulmuş 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü bulan ekipler, şüpheliler A.T. ile A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.