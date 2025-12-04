İlginizi Çekebilir

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı
ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor
Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Adana

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği çok sayıda ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak 20 bini tütün doldurulmuş 229 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 45 bin sigara sarma kağıdı, 9 bin 850 paket sigara, 30 elektronik sigara, 98 elektronik sigara likidi, 282 kilogram kıyılmış tütün, 90 kilogram nargile tütünü, 769 puro, 21,5 litre içki ve 210 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 29 şüpheliyi gözaltına aldı.



Yurt Dünya 4.12.2025 11:37:40 0
Anahtar Kelimeler: adana'da kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

2

Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

3

Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı

4

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

5

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

6

ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı

7

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

8

Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

9

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

10

Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül