Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.