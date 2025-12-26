Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da lise öğrencisi İrem Bozdoğan, iklim krizine dikkati çekmek ve çevreye karşı farkındalık oluşturmak için akıllı telefonlara da yüklenebilen bir oyun geliştirdi.

Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İrem Bozdoğan, sosyal bilgiler öğretmeni İlknur Akkuş'un rehberliğinde TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında çevre temalı bir oyun tasarladı.

Çalışmayla iklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri ve bireysel sorumluluklar oyun senaryosu içine yerleştirildi.

"KİDKRİZ" adlı oyunda kullanıcılar, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yaşam gibi konularda soruları doğru cevaplayarak ilerliyor.

Çocukların çevreye karşı farkındalığını artıran oyun, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada coğrafya dalında ikincilik ödülü aldı.

- "Karbon ve su ayak izi kavramlarını öğrendiler"

Sosyal Bilgiler Öğretmeni İlknur Akkuş, AA muhabirine, "KİDKRİZ"in çocukların severek oynadığı bir oyun haline geldiğini söyledi.

Dijital dünyada çocukların faydalı oyunlar oynamasının önemli olduğunu dile getiren Akkuş, "Bir oyun sayesinde çok büyük adımlar atmış olduk. Kendi geleceklerini korumaya çalışıyorlar. Büyüklerin onlara bıraktığı zorluklar karşısında, onlar da ellerini taşın altına koyarak çözüm üretmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Akkuş, oyunu oynayan çocuklarda çevre bilinci konusunda farkındalık oluştuğunu belirterek şöyle dedi:

"Oyun sonrasında çocukların okula gelirken araç kullanmak yerine yürüyerek gelmeyi tercih etme konusunda ailelerine istekte bulunduklarını gördük. Plastik şişeleri bırakmaya başladılar artık suluk kullanmaya başladılar. Plastik kullanımının doğaya verdiği zararın farkındalar. Pek çok alanda öğrencilerin kendilerini geliştirmeye başladıklarını fark ettik. Karbon ve su ayak izi kavramlarını öğrendiler. Çevresindeki insanlara da bu konuda çok rahatlıkla bilgi verebilecek duruma geldiler."

- Öğrenciler hem yeni bilgiler öğreniyor hem de eğleniyor

İrem Bozdoğan da geliştirdiği oyunla iklim ve çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Oyunda küresel iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları anlattıklarını belirten Bozdoğan, "Çocukları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla böyle bir proje tasarladık. Çoğu arkadaşım, evlerinde daha dikkatli davrandıklarını ve küresel iklim değişikliğini artık daha iyi anladıklarını söylüyor." diye konuştu.

Bozdoğan, "KİDKRİZ"in eğlenceli bir oyun olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Oyunda çark çevriliyor ve herkes kendi kıtasını seçerek oynuyor. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili sorularımız ve bilgi kartlarımız var. Bu kartlar aynı zamanda puanları da içeriyor. Soruları doğru cevaplayan öğrenciler bilgi kartı çekiyor, hem yeni bilgiler öğreniyor hem de puan toplayarak eğleniyorlar."

Çocuklardan Öykü Deniz Yıldız, oyun sayesinde birçok şey öğrendiğini ifade etti.

Öğrendiklerini çevresiyle de paylaştığını belirten Yıldız, "Elektrik tasarrufunun aslında iklim krizini etkileyebileceğini bu oyunda öğrendim. Eğitici, bilgilendirici ve aynı zamanda eğlenceli bir oyun. Tıpkı elektrik ve suyu boşa harcamadığım gibi zamanımı da boşa harcamıyorum. Herkesin iklim krizine karşı duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Çocuklardan Giray Sönmez de oyunla iklim krizine karşı daha duyarlı olduğunu kaydetti.