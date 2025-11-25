Adana'da lösemi nedeniyle ölen polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

OSMANİYE - Adana'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsa Azmaz'ın cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Azmaz, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede 27 yaşında hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası Azmaz'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kadirli ilçesi Akköprü köyüne götürüldü.
Köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Azmaz'ın naaşı okunan dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, Azmaz'ın annesi Şerife, babası Bekir, eşi Melike ve "polis" yazılı bere takılan 6 aylık kızı Melisa Azmaz'ın yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.