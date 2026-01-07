İlginizi Çekebilir

Adana'da öğrenciler olimpik çocuk oyunlarında mücadele etti

Adana

Adana'da öğrenciler olimpik çocuk oyunlarında mücadele etti

ADANA - Adana'da düzenlenen "Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları"na katılan anaokulu öğrencileri hem spor yaptı hem eğlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli Valiliğine atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kaymakamlığınca Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Etkinliğe katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Köşger, "Ülkemiz ve şehrimiz çocuklarımıza emanet. Olimpik oyunların centilmence ve sportmence geçmesini diliyorum." dedi.

Kaymakam Mehmet Aksu da "Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları"nda 10 okuldan 600 öğrencinin performanslarını sergileyeceğini belirterek, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunulmasını amaçladıklarını anlattı.

Proje koordinatörleri Yağmur Gözübol Kıvrak ve Fatma Kılıç'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, milli sporcular tekvando ve cimnastik gösterisi sundu.

Anaokulu öğrencileri, ilk olarak milli atlet Kayhan Özer ve antrenörü Nuray Sev'in yarıştığı parkurda düzenlenen 10 oyunda mücadele etti.

Çocukların spor yapıp eğlendiği oyunları veliler de izledi.



