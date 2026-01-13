İlginizi Çekebilir

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor
Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığa seçilen Barut mazbatasını aldı
Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu
Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı
Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir zanlının darbettiği öğretmene doğru tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görevli öğretmen Aziz Gülen, dün okulun önünde eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedildi.

Zanlı, yere düştükten sonra kalkan Gülen'e doğru tabancayla ateş etti.

Kurşunun isabet etmediği saldırının ardından hastaneye gidip darp raporu alan Gülen, M.P'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

- Sendikalardan saldırıya tepki

Kentteki çeşitli sendikalar da saldırıya tepki göstermek için okul önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Hatice Hazar, darbedilen Gülen'in silahlı saldırıdan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Olayın, cinayete teşebbüs olduğunu savunan Hazar, "Bu saldırının faili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır çünkü cezasız kalan her fiil, her davranış tekrara davetiyedir." dedi.

Öğretmen Aziz Gülen de şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken okuldan karşıya geçtiğim sırada darbedildim. Ardından silah sıkılmasıyla can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden bir hafta önce tahliye olmuştu. Eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdi. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık."



Bölgeden 13.01.2026 15:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Adana' öğretmene yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasında

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

3

Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi

4

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

5

Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

6

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığa seçilen Barut mazbatasını aldı

7

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

8

Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı

9

Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü

10

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı