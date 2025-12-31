Adana'da okul bahçeleri gönüllülerin çizdiği oyun alanlarıyla renkleniyor

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da "Okulum Renklensin Projesi" kapsamında bir araya gelen idareci, öğretmen ve üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri eğitim kurumlarının bahçelerinin zeminine çocuklar için eğitici oyunlar çiziyor.

Yüreğir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde 17 Kasım'da "Okulum Renklensin Projesi" başlatıldı.

Okul ortamının daha renkli hale getirilmesi ve çocukların oyun yoluyla öğrenmesinin amaçlandığı projede, okul yöneticisi, öğretmen ve üniversite öğrencileri gönüllü çalışıyor.

Merkez Yüreğir ilçesindeki ilkokul ve anaokullarını ziyaret eden gönüllüler, okulların bahçelerine seksek, labirent, eşleştirme, dört işlem, alfabe ve köşe kapmaca gibi oyun alanları çizip boyayla renklendiriyor.

Bugüne kadar 11 okulun bahçesinde oyun alanları oluşturan gönüllüler, öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

- "İlçedeki tüm okullarda bu etkinliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, AA muhabirine, çocukların oynayarak öğrenme kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projeyi dezavantajlı bölgelerdeki okullarda uygulamaya başladıklarını dile getiren Aksu, "Çocukların sosyalleşip oyun oynayabileceği alanlar oluşturabilmek adına bu projeyi icra ettik. Yüreğir'de yaklaşık 60 ilkokul ve anaokulu var. İlçedeki tüm okullarda bu etkinliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gönüllülerden Mahıpeyker Fatma Bağcivan Anaokulu Müdürü Hamit İbrahim Kara da çocukların teneffüslerde vakit geçirebilecekleri alanlar tasarladıklarını belirterek, "Okullardaki çizimlerin tamamını kendim yaptım. Ardından gönüllü üniversite öğrencileri de boyamasını gerçekleştirdi." diye konuştu.

Kara, okul bahçesindeki çizimlerin, öğrencilerin daha fazla hareket etmesini sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların aktif şekilde oynayabilecekleri oyunları çizmeye özen gösterdim. Çocukların gelişim özellikleri ve yaşlarını dikkate alarak çizimler yaptım. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Okullarda iz bırakmış olmak çok güzel bir duygu."



