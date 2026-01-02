İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 17 tabanca ve 8 av tüfeği ile 320 uyuşturucu hap ve 38 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, farklı suçlardan aranan 149 kişiyi de yakaladı.

Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 201 kişiye de 282 bin 606 lira idari para cezası uyguladı.



