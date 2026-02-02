İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı
Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi
Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
Özgür Özel Osmaniye’de konuştu: Depremin siyaseti olmaz
Oto yıkamada şaşırtan görüntü; otomobil yerine kendini yıkattı
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

Adana

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

ADANA - Adana'da yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yapan ortaokul öğrencileri, Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okula ellerinde Türk bayraklarıyla gitti.

Bu kapsamda koreografi hazırlayan öğrenciler, sanatçı Esat Kabaklı'nın "Bu Bayrak" eseri eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla çeşitli figürler sergiledi.

Gösteriyi izleyen diğer öğrenciler ile öğretmenler, Türk bayraklarını sallayarak onlara destek verdi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Özgür Kavalcı, AA muhabirine, çeşitli konularda çocukların dikkatini çekmek için daha önce de gösteriler düzenlediklerini söyledi.

Türk bayrağının vatanın her bir ferdi için vazgeçilmez olduğunu belirten Kavalcı, "Bayrak sevgisini çocuklarımıza aşılamak için bu koreografiyi gerçekleştirdik." dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Ayten Ay da Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu anlatarak, "Buna benzer projelerimiz vardı. Hazırlamak bizim için zor olmadı. Tatildeyken medyada bayrakla ilgili daha çok paylaşım olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığının da ilk konusunun bu olduğunu öğrenince öğretmenlerimizle iletişime geçip bununla alakalı koreografiyi tekrar hazırlamak istedik." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Nergiz de hazırladıkları gösteriyle Türk bayrağının vatan için önemini gösterdiklerini kaydetti.



Yurt Dünya 2.02.2026 13:34:27 0
Anahtar Kelimeler: adana'da ortaokul öğrencilerinden türk bayraklı koreografi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı

2

Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

3

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

4

Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak

5

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:

6

Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

7

Özgür Özel Osmaniye’de konuştu: Depremin siyaseti olmaz

8

Oto yıkamada şaşırtan görüntü; otomobil yerine kendini yıkattı

9

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

10

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi