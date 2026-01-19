İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı
Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama
Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Adana

Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Kurtkulağı Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje ardından uyarı levhalarına çarptı.

Savrulan araç, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan B.D, A.T, Abdulvahap Bilir ve H.Y. itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulvahap Bilir (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



Yurt Dünya 19.01.2026 19:56:08 0
Anahtar Kelimeler: adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Heyecan ve Üzüntü Bir Arada
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

2

Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

3

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

4

Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

5

Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

6

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

7

Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı

8

Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

9

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı