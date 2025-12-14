İlginizi Çekebilir

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kemer'de anıldı
Osmaniye’de mavi yumurtlayan tavukları çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı
Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı
EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

Adana

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçta İsmail Hakkı Doğan'ın cesedine ulaşıldı.

Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Yurt Dünya 14.12.2025 00:30:56 0
Anahtar Kelimeler: adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

2

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kemer'de anıldı

3

Osmaniye’de mavi yumurtlayan tavukları çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı

4

Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

5

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

6

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

7

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

8

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

9

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

10

Futbol: Trendyol 1. Lig