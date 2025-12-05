İlginizi Çekebilir

Piapiri "En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi" ödülüne layık görüldü
Bozyazı'da anaokulu öğrencileri ailelerini resmetti
Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı
Yapay zeka ve veri merkezleri elektriğe olan talebi hızla artırıyor
IAEE MECA Konferansı'nda elektrikli araç piyasasının gelişimine yönelik sınamalar ve öneriler öne çıktı
Türkiye'nin iletim sistemine enerji aktaracak Akkuyu NGS'deki tesise elektrik verildi
Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Paribu CoinMENA'yı satın aldı
Bozyazı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine satılmak üzere kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisini aldı.

KOM ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüpheliler M.Ö. (44) ve M.S'nin (38) silahları kente getireceğini tespit etti.

Bunun üzerine yollarda önlem alan ekipler, zanlıların kullandığı iki ayrı otomobili şehre giriş yaptığı sırada durdurdu.

Otomobillerde arama yapan ekipler, şüphelilerden M.S'nin aracının bagajındaki yedek lastik bölümünde iki kutuda ruhsatsız 53 tabanca buldu.

KOM ekipleri, ele geçirilen silahlarla ilgili M.S. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 5.12.2025 11:48:05 0
Anahtar Kelimeler: adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi 2 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Piapiri "En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi" ödülüne layık görüldü

2

Bozyazı'da anaokulu öğrencileri ailelerini resmetti

3

Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı

4

Yapay zeka ve veri merkezleri elektriğe olan talebi hızla artırıyor

5

IAEE MECA Konferansı'nda elektrikli araç piyasasının gelişimine yönelik sınamalar ve öneriler öne çıktı

6

Türkiye'nin iletim sistemine enerji aktaracak Akkuyu NGS'deki tesise elektrik verildi

7

Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

8

Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

9

Paribu CoinMENA'yı satın aldı

10

Bozyazı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı