Adana'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" resim sergisi açıldı

ADANA - Yeşilay Adana Şubesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" resim sergisi ziyarete açıldı.

Öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen resim yarışmasında ödül alan eserler, Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesinde sergilendi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, serginin açılışında, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Yıldırım, "Öğrencilerin, gençlerin ve vatandaşların olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadele etmek istiyorsanız, milli eğitim ayrılmaz bir bütündür. Bağımlılıkla mücadelede en ufak bir sorunu olan, bu konuda bir sıkıntısı bulunan herkes 115 Yeşilay Danışmanlık Hattı'nı arayarak durumunu iletebilir ve psikolojik danışmanlarımızdan destek isteyebilir." diye konuştu.

Okul Müdürü Akın Soy da sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım'ın öğrencilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.