İlginizi Çekebilir

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı
Adana'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılımlar sürüyor
Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırının zanlısı yakalandı
Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu
Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı
Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden bir kişi, hafif ticari aracını 1 milyon 50 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi.

Bu kişiyle iletişime geçen şüpheli, aracı 1 milyon liraya almak için anlaştı.

Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek internette yeni bir ilan verdi.

Adana'da yaşayan ve aracı almak isteyen müşteri M.E.R'nin vekalet verdiği arkadaşı ile aracın sahibini Ankara'daki bir noterde buluşturan zanlı, 1 milyon lira satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Aracın devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince araştırma başlatıldı.

- 4 kentte operasyon düzenlendi

Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullananlara yönelik Adana, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda şüpheliler M.A. (28), Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K'yi (28) yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasının yarısını banka hesabından çektiği, kalanını da kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 16.01.2026 11:37:20 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

2

Adana'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılımlar sürüyor

3

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırının zanlısı yakalandı

4

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Antalya'da yanan otomobilde 1 kişinin cesedi bulundu

7

Mersin'de uçuş yapan paraşütçü orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı

8

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

9

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

10

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti