İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Koçfinans 30 yaşında
Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

Adana

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

ADANA - Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalar düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Merkez Müdürü Ali Kabukcu, programda, amaçlarının vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmek ve bireylerin potansiyelini keşfedip kendini geliştirebileceği ortamları yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında sunumlar yapılan programda aşçılık, kuaförlük, dikiş, seramik ve el sanatları gibi kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürün ve eserlerden oluşan sergi açıldı.

Programa, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ile davetliler katıldı.



Yurt Dünya 10.12.2025 16:58:14 0
Anahtar Kelimeler: adana'da seyhan şehit yavuz öztürk halk eğitim merkezi tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2

Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

3

Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

5

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

6

Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi

7

Koçfinans 30 yaşında

8

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

9

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

10

Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu