Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan ekipler 01 DN 772 çekici plakalı tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı.

Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.