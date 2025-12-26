İlginizi Çekebilir

Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret
Guatrda erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırıyor
Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:
Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi
Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı
Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu
Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

Adana

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda birikinti oluştu.

Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.



Yurt Dünya 26.12.2025 10:42:45 0
Anahtar Kelimeler: adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret

2

Guatrda erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırıyor

3

Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:

4

Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

5

Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi

6

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

7

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı

8

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu

9

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

10

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi