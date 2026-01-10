İlginizi Çekebilir

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

Adana

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.



