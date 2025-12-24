Adana'da tarımda pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan "B-Reçete Sistemi" anlatıldı

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tarım ürünlerinde pestisit kalıntısının önlenmesinin amaçlandığı "B-Reçete Sistemi" tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantının açılışında, tarımda kayıtlı 669 zararlı organizmayla mücadele edildiğini söyledi.

"B-Reçete Sistemi"nin ilk kez uygulanacağını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Bu sistem bir milat, adeta bir devrimdir. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin bir paydaşıdır. Sistem sayesinde hangi tarlada, hangi ürüne ne kadar bitki koruma ürünü kullanıldığı il, ilçe ve parsel bazında izlenebilecektir."

Bayram, tarımsal üretimde doğru dozda ve zamanda ilaç kullanımını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da tarımsal üretimde zirai ilaç kullanımının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bu ilaçların bilinçsiz ve aşırı kullanımın insan sağlığı ve çevre açısından ciddi riskler taşıdığına dikkati çeken Bayazıt, "Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınacak B-Reçete Sistemi, bilinçsiz ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçerek bitki koruma ürünlerinin doğru, kontrollü ve izlenebilir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, üreticiler, zirai ilaç bayileri, tarımsal oda ve birlik temsilcileri katıldı.