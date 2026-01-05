İlginizi Çekebilir

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi
Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı
Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi
BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti
Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi
Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adana

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ADANA - Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında, plakası belirtilmeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bahri Seriner'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.




Yurt Dünya 5.01.2026 04:17:03 0
Anahtar Kelimeler: adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

2

Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

4

Antalya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

5

Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi

6

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

7

Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

8

BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti

9

Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

10

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada