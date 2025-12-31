İlginizi Çekebilir

Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı
Antalya'da yılbaşı dolayısıyla pazarlarda yoğunluk yaşandı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi
Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım
Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti
Gülsoy, icraatlarını anlattı
Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu

Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

Adana

Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

ADANA - Adana'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak amacıyla otobüslerle yola çıktı.

TÜGVA üyeleri, eylemin yapılacağı İstanbul'a gitmek için İl Temsilciliğinin önünde bir araya geldi.

Katılımcılarla buluşan bağımsız Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, konuşmasında, insanlığın tükendiği yerde hiç bir şekilde ırk, dil, din ve renk şartı koşmaksızın bu zulme karşı direnebilmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

TÜGVA ekibini ve katılımcıları gösterdikleri duruş için kutlayan Zenbilci, "Hayırla gidin hayırla gelin. Safınızı belli ettiniz, yolunuz açık olsun." dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Cihat Unsal da yaptıklarının sadece bir yolculuk olmadığını belirterek, "Kimliklerimizi bir yana bırakarak, vicdanımızla, sadece insanlığımızla yola çıkıyoruz. Filistin'i unutmayacağız unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra TÜGVA üyeleri eylemin yapılacağı İstanbul’a gitmek için 20 otobüsle yola çıktı.



Yurt Dünya 31.12.2025 19:51:39 0
Anahtar Kelimeler: adana'da tügva üyeleri galata köprüsü'ndeki filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

2

Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

3

Antalya'da yılbaşı dolayısıyla pazarlarda yoğunluk yaşandı

4

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

5

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

6

Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım

7

Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti

8

Gülsoy, icraatlarını anlattı

9

Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi

10

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu