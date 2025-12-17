İlginizi Çekebilir

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek
Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı
Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
Flo Group'ta üst düzey atama

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

Adana

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

ADANA - Adana'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" temalı program düzenlendi.

Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte kent ve yöreye özgü lezzetler öğrenciler tarafından hazırlanarak tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Gastronomi alanında ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte okula bu yıl başlayan 9. sınıf öğrencileri için mesleki yemin töreni de düzenlendi.

Programa, Çukurova Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler katıldı.



Yurt Dünya 17.12.2025 17:21:00 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "tutum yatırım ve türk malları haftası" kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek

2

Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

3

Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

4

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

5

Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı

6

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu

7

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı

8

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

9

BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği

10

Flo Group'ta üst düzey atama