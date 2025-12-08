İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı

Adana

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) düzenlenen "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı.

ATÜ Diplomasi Kulübünce organize edilen etkinlikte, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, emekli diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış programında konuşan ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, zirvenin, gençlerin uluslararası ilişkilerin pratiğini deneyimlemesi ve tartışmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Akıncı, teknoloji, iklim, enerji ve güvenlik konularında "ulusötesi" aktörlerin giderek güçlendiği dönemde yaşadıklarını ifade ederek, "Bugünün diplomasisi, sadece masada imzalanan anlaşmalardan değil toplumları, ağları, dijital alanları ve kültürel etkileşimleri okuyabilme becerisinden besleniyor." dedi.

Gençlerin, dönüşen uluslararası sistemin yeni mimarları olduğunu dile getiren Akıncı, şöyle konuştu:

"Bugün burada atacağınız her adım, kuracağınız diyalog ve soracağınız sorular, geleceğin uluslararası arenasında fark yaratma yolculuğunuzun bir parçası olacak. Dolayısıyla bu zirvenin sizlere yeni perspektifler, bağlantılar ve ilhamlar kazandırmasını diliyorum."

ATÜ Diplomasi Kulübü Başkanı Efe Karaatlı da diplomasinin, toplumları, kurumları ve bireyleri içine alan çok katmanlı bir yapıya evrildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zirve tam da bu dönüşüme anlamlandırmak ve farklı perspektifleri aynı masada buluşturmak için oluşturuldu. Bu yılki programı kurgularken diplomasiye giriş niteliği taşıyan temel yaklaşımları, profesyonel temsil deneyimlerini ve güvenlik çalışmalarının güncel boyutlarını bütüncül bir perspektif altına toplamayı hedefledik. Her oturum, uluslararası sistemde yer alan aktörlerin etkileşimini daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak şekilde planlandı."

Konuşmaların ardından etkinlikte katılımcılar sunum yaptı.

Diplomasi ve güvenlik alanlarında güncel konulara dair panellerin gerçekleştirileceği zirve, yarın sona erecek.



Yurt Dünya 8.12.2025 14:02:30 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "ulusötesi etkileşimlerde uluslararası arena diplomasi zirvesi" başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor