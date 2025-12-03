İlginizi Çekebilir

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor
Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor
Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı
YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek
Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu
GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

Adana

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Diplomasi Kulübünce 8-9 Aralık'ta organize edilecek zirve, diplomasi ve güvenlik alanlarında güncel konulara dair panellere ev sahipliği yapacak.

ATÜ Diplomasi Kulübü Başkanı Efe Karaatlı, AA muhabirine, zirvenin rektörlüğün işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Zirvenin diplomasi alanına ilgi duyan herkese açık olduğunu belirten Karaatlı, şöyle konuştu:

"Zirvede büyükelçiler ve başkonsoloslar kendi hayat hikayelerini akademik ve istihbarat destekli olacak şekilde anlatacak. Programın üçüncü oturumunda, istihbarat alanında görev yapan kişiler geçmişleri ve çalışma hayatlarına dair öğrencilerin ufkunu açacak bilgiler sunacak. Bölüm fark etmeksizin tüm öğrencileri zirveye davet ediyoruz."

Başkan Yardımcısı Yağmur Berfin Kaptan da amaçlarının, öğrencilerin vizyonunu genişletmek ve onlara aynı zamanda ağ kurma fırsatları sunmak olduğunu kaydetti.



Yurt Dünya 3.12.2025 15:27:02 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "ulusötesi etkileşimlerde uluslararası arena diplomasi zirvesi" düzenlenecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor

2

Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor

3

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında

4

Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

5

YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

6

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

7

Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

8

Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

9

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

10

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı