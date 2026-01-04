İlginizi Çekebilir

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı
Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi
BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti
Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi
Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi
Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu
Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı
Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

Adana

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı.

İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrasında otomobil ile takip eden polis araçlarından biri Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçtaki 3 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.





Yurt Dünya 4.01.2026 21:13:15 0
Anahtar Kelimeler: adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

2

Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

3

BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti

4

Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

5

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

6

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

7

Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu

8

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

9

Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı

10

Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor